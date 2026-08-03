انطلاق المرحلة الأولى من مقابلات متطوعي كأس آسيا السعودية 2027 في الخبر

انطلقت في مدينة الخبر المرحلة الأولى من المقابلات الشخصية للمتقدمين إلى برنامج متطوعي كأس آسيا السعودية 2027، ضمن الاستعدادات المتواصلة لاستضافة المملكة البطولة خلال الفترة من 7 يناير حتى 5 فبراير 2027.

وشهد البرنامج إقبالًا واسعًا منذ فتح باب التسجيل، باستقطابه أكثر من 30 ألف طلب، فيما يستمر التسجيل حتى 31 أغسطس الجاري.

وتتضمن المرحلة الأولى إجراء أكثر من 3,000 مقابلة شخصية في مدينة الخبر على مدى 10 أيام، ضمن برنامج يمتد لشهرين، ويشمل لاحقًا إجراء أكثر من 5,000 مقابلة في الرياض، وأكثر من 3,000 مقابلة في جدة؛ تمهيدًا لاختيار المتطوعين وتوزيعهم على 20 مسار عمل.

وتعقب المقابلات برامج تدريبية ميدانية متخصصة، تشمل مسارات العمليات التشغيلية والإعلام والتنظيم؛ بهدف تأهيل المتطوعين وتمكينهم من أداء مهامهم خلال البطولة، ومن المقرر انطلاقها في شهر نوفمبر المقبل.

ويشكل برنامج المتطوعين إحدى الركائز الرئيسة في منظومة تنظيم البطولة، من خلال دعم الجوانب التشغيلية والتنظيمية، والإسهام في تقديم تجربة متكاملة للمنتخبات والجماهير والإعلاميين، إلى جانب إتاحة تسجيل الساعات التطوعية عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي.

وتقام كأس آسيا السعودية 2027 بمشاركة 24 منتخبًا، يتنافسون في 51 مباراة تستضيفها ثمانية ملاعب في مدن الرياض وجدة والخبر، في أول استضافة للمملكة للبطولة القارية.