انفجار قرب ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، اليوم السبت، بأنها تلقت بلاغاً عن واقعة على بعد 21 ميلاً بحرياً إلى الشمال الشرقي من خصب في سلطنة عمان، إذ شاهد ربان ناقلة نفط تناثراً كبيراً للمياه وانفجاراً على مقربة شديدة من السفينة.

وقالت الهيئة إنه لم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار بالسفينة، وفق رويترز.

أتى ذلك بعدما أُصيبت ناقلة نفط بـ”مقذوف مجهول” قبالة سواحل سلطنة عمان في وقت سابق السبت.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن السفينة تعرضت “لإصابة بمقذوف مجهول أدى إلى أضرار في غرفة المحركات”.

كما أضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات جراء الحادث الذي وقع على بعد حوالي 12,5 ميلاً بحرياً قبالة سواحل ليما العُمانية.

جاءت تلك التطورات في وقت لا تزال مسألة السيطرة على مضيق هرمز تشكل عقبة رئيسة أمام أي تسوية محتملة بين واشنطن وطهران.

وأغلقت إيران عملياً الممر الحيوي منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها في 28 فبراير (شباط). وبعد إعادة فتحه لفترة وجيزة عقب توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، عاودت طهران تقييد حركة الملاحة البحرية بعد استئناف الطرفين الأعمال القتالية في السابع من يوليو.

فيما تتمسك إيران بأن تعبر السفن عبر مسار محاذٍ لسواحلها، وتهدد باستهداف تلك التي تحاول استخدام مسار بديل يمر بمحاذاة سواحل سلطنة عمان.

وهاجم الحرس الثوري الإيراني عدداً من السفن التي حاولت عبور مضيق هرمز وأوقفها، قائلاً في الأيام الأخيرة إن إيران “تسيطر بشكل كامل على المضيق”.