ضبط مخالف رعى 10 متون من الإبل في محمية الإمام تركي باحثون يبتكرون نظام استشعار ذكي لمراقبة نمو النباتات دون استخدام بطاريات سلمان للإغاثة يوزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة في وسط قطاع غزة وجنوبه حرس الحدود بمكة المكرمة ينقذ 5 أشخاص تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر معهد الإدارة العامة يطرح 12 دبلومًا تدريبيًا لتأهيل الكفاءات الوطنية ضبط مواطن لارتكابه مخالفة التخييم في محمية الإمام فيصل الهيئة الملكية لمدينة الرياض تبدأ تنفيذ جسور تقاطع نجم الدين الأيوبي 46 قتيلاً ومفقودًا في حريق بعبّارة في إندونيسيا الجامعة السعودية الإلكترونية تعقد ورشة عمل لتطوير نظام “صلة” لتعزيز التجربة الأكاديمية للطالب “الغذاء والدواء” تعتمد تسجيل مستحضر “فاوندايو” لعلاج السمنة وزيادة الوزن
نجح فريق من الباحثين في جامعة تافتس الأمريكية في تطوير نظام استشعار ذكي يتيح مراقبة نمو النباتات والكشف المبكر عن مؤشرات تعرضها للإجهاد، دون الحاجة إلى بطاريات، اعتمادًا على الطاقة المتولدة طبيعيًّا من رطوبة النبات.
وأوضحت دراسة نشرتها دورية “إيه سي إس” للمواد التطبيقية أن النظام يُثبت مباشرة على النبات، ويجمع البيانات ويرسلها لاسلكيًّا إلى الهواتف الذكية أو أجهزة الحاسوب، مستفيدًا من الطاقة الناتجة عن رطوبة النبات.
وأثبتت التجارب التي أُجريت على نباتات الفلفل في ظروف بيئية مختلفة كفاءة النظام في رصد التغيرات المرتبطة بالإجهاد المائي وارتفاع الملوحة بدقة، وأتاح للباحثين متابعة حركة المياه داخل النبات بصورة أكثر تفصيلًا.
ويعتمد النظام على الطاقة المتولدة من عملية النتح، التي يفقد خلالها النبات بخار الماء عبر أوراقه، إذ تجمع دائرة إلكترونية مصغرة هذه الطاقة لتشغيل النظام ومعالجة البيانات وإرسالها لاسلكيًّا إلى التطبيقات الذكية.
ويتكون الابتكار من عنصرين رئيسين؛ ملصق ذكي فائق الرقة يُثبت على أوراق النبات لقياس درجات الحرارة والرطوبة، وشريط مرن مستوحى من فن الكيريغامي الياباني يلتف حول الساق لمراقبة نموها والتغيرات التي تطرأ على قطرها.
ويرى الباحثون أن هذا النظام يمهد الطريق لتطوير تقنيات زراعية ذكية تسهم في تحسين مراقبة المحاصيل، وترشيد استهلاك المياه، والحد من الاعتماد على البطاريات التقليدية.