بخطوات بسيطة.. الجوازات توضح طريقة استعراض هوية زائر الرقمية وزیر الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإيراني تقني المدينة المنورة يبدأ القبول في برنامج الدبلوم المسائي أعراض الإجهاد الحراري وطرق الوقاية خلال أداء مناسك العمرة فيصل بن فرحان يتلقى اتصالين هاتفيين من وزيري خارجية قطر والأردن ضبط 8,084 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع إسبانيا تعلن ارتفاع ضحايا أزمة سبتة إلى 72 قتيلًا حريق في أشجار وأعشاب بمنطقة جبلية بتنومة والمدني يتدخل متنزه الصفا بنجران.. واحة طبيعية تعزز جودة الحياة وتجذب الزوار ضبط مخالف رعى 10 متون من الإبل في محمية الإمام تركي
أتاحت المديرية العامة للجوازات خدمة استعراض هوية زائر الرقمية عبر منصة أبشر الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول الزوار إلى بياناتهم الرقمية والاستفادة منها بكل يسر.
وأوضحت الجوازات عبر منصة إكس أن الاستفادة من الخدمة تبدأ بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار خدمات أبشر الفورية، يليها الدخول إلى بطاقة الزائر الرقمية.
وأضافت أن المستخدم يقوم بعد ذلك بتعبئة البيانات المطلوبة، ثم الضغط على خيار بحث لاستعراض الهوية الرقمية بكل سهولة.