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بخطوات بسيطة.. الجوازات توضح طريقة استعراض هوية زائر الرقمية

الأحد ٢ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٧ مساءً
بخطوات بسيطة.. الجوازات توضح طريقة استعراض هوية زائر الرقمية
المواطن - فريق التحرير

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أتاحت المديرية العامة للجوازات خدمة استعراض هوية زائر الرقمية عبر منصة أبشر الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول الزوار إلى بياناتهم الرقمية والاستفادة منها بكل يسر.

وأوضحت الجوازات عبر منصة إكس أن الاستفادة من الخدمة تبدأ بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار خدمات أبشر الفورية، يليها الدخول إلى بطاقة الزائر الرقمية.

وأضافت أن المستخدم يقوم بعد ذلك بتعبئة البيانات المطلوبة، ثم الضغط على خيار بحث لاستعراض الهوية الرقمية بكل سهولة.

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