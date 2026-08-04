تحذير أمني عالي الخطورة لمستخدمي أجهزة سامسونج.. والأمن السيبراني يدعو إلى التحديث الفوري

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تنبيهًا أمنيًا عالي الخطورة بشأن عدد من منتجات شركة سامسونج، داعيًا جميع المستخدمين إلى تثبيت أحدث التحديثات الأمنية المتاحة لحماية أجهزتهم من الثغرات المكتشفة.

وأوضح المركز أن شركة سامسونج أطلقت تحديثات أمنية لمعالجة هذه الثغرات، مشددًا على أهمية مراجعة قائمة الإصدارات المتأثرة وتحديث الأجهزة عبر صفحة التحديثات الأمنية الخاصة بالشركة، للحد من المخاطر الأمنية ومنع استغلال الثغرات.

وأكد المركز ضرورة المبادرة إلى تثبيت التحديثات فور توفرها، والالتزام بإجراء التحديثات الأمنية الدورية، لما لها من دور في تعزيز أمن الأجهزة وحماية البيانات والمعلومات من التهديدات السيبرانية.