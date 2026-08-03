تراجع أسعار النفط عند التسوية بنحو 7%

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تراجعت أسعار النفط عند التسوية الثلاثاء، بنحو 7%، وهو أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 6.35 دولارات، بنسبة 7%، إلى 83.77 دولارًا للبرميل، كما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.33 دولارات، بنسبة 5.1%، إلى 80.34 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى إغلاق لخام برنت منذ 13 يوليو الماضي.