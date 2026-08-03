ترامب: المفاوضات مع إيران تُجرى الآن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن المفاوضات مع إيران تُجرى الآن.

ووصف ترمب في تصريح صحفي بالبيت الأبيض اليوم، المحادثات بأنها الفرصة الأخيرة لطهران للتوصل إلى اتفاق وتوقيع وثيقة جيدة.