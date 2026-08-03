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ترامب: المفاوضات مع إيران تُجرى الآن

الإثنين ٣ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٢ مساءً
ترامب: المفاوضات مع إيران تُجرى الآن
المواطن - واس

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن المفاوضات مع إيران تُجرى الآن.

ووصف ترمب في تصريح صحفي بالبيت الأبيض اليوم، المحادثات بأنها الفرصة الأخيرة لطهران للتوصل إلى اتفاق وتوقيع وثيقة جيدة.

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