ترامب: محادثات جديدة مع إيران تنطلق اليوم

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليلة الأحد إلى الاثنين، أن واشنطن تعتزم إبرام اتفاقين مع إيران أحدهما بشأن مضيق هرمز، والآخر حول نزع البرنامج النووي الإيراني.
وأضاف ترامب في حديث مع الصحفيين على متن الطائرة متجها للبيت الأبيض، أن بلاده تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات، مؤكدا أنها ستنطلق مساء الإثنين وأن الولايات المتحدة مستعدة للتحرك متى شاءت.
وأوضح ترامب: “كنا نخطط لتنفيذ أكبر هجوم على إيران منذ الحرب العالمية الثانية”، مضيفا: “أفضل إبرام اتفاق مع إيران على توجيه ضربة عسكرية لها”.
وأردف: “كنا ننوي تنفيذ هجوم شامل على إيران، لكن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان فضّل الحوار لخفض التصعيد”.
وكان ترامب كان قد وافق على تعليق الهجوم على إيران، وبحسب ترامب فإن إيران وعدة دول بالشرق الأوسط، طلبت منه تأجيل أي هجوم على إيران.