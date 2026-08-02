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ترامب: هناك اتفاق بشأن مضيق هرمز وسيكون هناك اتفاق بشأن النووي الإيراني

الإثنين ٣ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٢ صباحاً
ترامب: هناك اتفاق بشأن مضيق هرمز وسيكون هناك اتفاق بشأن النووي الإيراني
المواطن - فريق التحرير

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن هناك اتفاقًا بشأن مضيق هرمز وسيكون هناك اتفاقًا بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف ترامب، “نتحدث معهم بخصوص شكل المفاوضات وسنبدأ مساء الغد”، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة جاهزة للمضي في أي وقت تريد.

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