ترامب: هناك اتفاق بشأن مضيق هرمز وسيكون هناك اتفاق بشأن النووي الإيراني

ريف: إنجاز متقدم في 5 مشاريع لتطوير قطاع البن بجازان وعسير والباحة بإنتاج أكثر من 11 مليون نخلة.. القصيم تحتضن أكبر كرنفال للتمور في العالم جامعة الأمير مقرن تفتح القبول والتسجيل في الدفعة العاشرة للدبلومات المهنية أتربة مثارة على منطقة الرياض غدًا حتى السابعة مساء بخطوات بسيطة.. الجوازات توضح طريقة استعراض هوية زائر الرقمية وزیر الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإيراني تقني المدينة المنورة يبدأ القبول في برنامج الدبلوم المسائي أعراض الإجهاد الحراري وطرق الوقاية خلال أداء مناسك العمرة فيصل بن فرحان يتلقى اتصالين هاتفيين من وزيري خارجية قطر والأردن ضبط 8,084 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن هناك اتفاقًا بشأن مضيق هرمز وسيكون هناك اتفاقًا بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأضاف ترامب، “نتحدث معهم بخصوص شكل المفاوضات وسنبدأ مساء الغد”، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة جاهزة للمضي في أي وقت تريد.