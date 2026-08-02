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ترامب يعلّق ضربات ضد إيران شريطة التوصل سريعًا إلى اتفاق

الأحد ٢ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٢ صباحاً
ترامب يعلّق ضربات ضد إيران شريطة التوصل سريعًا إلى اتفاق
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعليق الضربات العسكرية التي كانت مقررة ضد إيران، استجابةً لطلب من طهران ودول أخرى في الشرق الأوسط.

واشترط ترمب، في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، التوصل سريعًا إلى اتفاق يضمن الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز، ووضع حد للتهديد النووي الإيراني.

وأوضح أن الولايات المتحدة وافقت على إلغاء الهجوم من أجل مستقبل أفضل للعالم، داعيًا جميع الأطراف إلى العمل فورًا لإنجاز هذا الاتفاق.

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