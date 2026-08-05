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تسرب كيميائي يودي بحياة 3 أشخاص داخل مصنع في الهند

الأربعاء ٥ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٦ صباحاً
تسرب كيميائي يودي بحياة 3 أشخاص داخل مصنع في الهند
المواطن - فريق التحرير

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أدى تسرب كيميائي داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية كاديشور-باديالا بمنطقة يادجير في الهند، إلى مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.
وأوضحت الشرطة الهندية، أن المؤشرات الأولية تشير إلى تسرب مادة كيميائية داخل المصنع في وقت مبكر من صباح اليوم، مما تسبب في اختناق العمال الذين كانوا على رأس العمل، مشيرةً إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

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