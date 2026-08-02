Icon

تعليم عسير يطلق اليوم النسخة الثانية من برنامج المستكشف الصغير Icon أرباح “لوبريف” تقفز 199% إلى 195.8 مليون دولار بالربع الثاني Icon الكايت سيرف.. رياضة بحرية تعزز سياحة المغامرات على سواحل المملكة Icon هجوم سيبراني يستهدف أنظمة المياه في ولاية ميشيجان الأمريكية Icon هطول أمطار الخير على منطقة الباحة Icon مصرع 13 شخصًا في تحطم طائرة سياحية جنوب البيرو Icon قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار بمطعم بولاية أيداهو الأمريكية Icon ترامب يعلّق ضربات ضد إيران شريطة التوصل سريعًا إلى اتفاق Icon طقس الأحد.. رياح نشطة وأتربة مثارة وارتفاع الحرارة على عدة مناطق Icon القوات المسلحة العراقية تؤكد جاهزيتها لإحباط أي محاولة لاستهداف دول الجوار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

تعليم عسير يطلق اليوم النسخة الثانية من برنامج المستكشف الصغير

الأحد ٢ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً
تعليم عسير يطلق اليوم النسخة الثانية من برنامج المستكشف الصغير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تنطلق اليوم فعاليات النسخة الثانية من برنامج “المستكشف الصغير” الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ضمن برامجها الصيفية، مستهدفة الأطفال من عمر 4 إلى 11 عامًا، في إطار برامج تعليمية وتفاعلية تهدف إلى تنمية مهاراتهم وتعزيز معارفهم من خلال تجارب ميدانية متنوعة.

ويتضمن البرنامج زيارات تعليمية وترفيهية إلى عدد من الجهات والمواقع، تشمل هيئة تطوير منطقة عسير، والغابات والمحميات الطبيعية، والمواقع التراثية، والمعالم السياحية، إلى جانب أنشطة هندسية تفاعلية تسهم في تنمية التفكير الإبداعي والابتكار لدى الأطفال.

وأوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير أن البرنامج يهدف إلى تنمية حب الاستكشاف والتعلم لدى الأطفال، وتعزيز الانتماء الوطني والاعتزاز بالإرث المحلي، وتنمية مهارات الملاحظة والتفكير والابتكار، وتعريف المشاركين بالمقومات الطبيعية والسياحية والتراثية التي تزخر بها المنطقة، إلى جانب ترسيخ قيم العمل الجماعي، وإثراء خبراتهم من خلال تجارب تعليمية وميدانية تسهم في بناء شخصياتهم وتنمية مهاراتهم في بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

ويُنفذ البرنامج بالشراكة مع عدد من الجهات، من بينها جمعية بذور الغد للطفولة، ومدارات التمكين، وجمعية سند العمل للأرامل والمطلقات بمنطقة عسير، بما يعزز تكامل الجهود في تقديم برامج نوعية تثري تجربة الأطفال خلال الإجازة الصيفية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد