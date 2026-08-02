تعليم عسير يطلق اليوم النسخة الثانية من برنامج المستكشف الصغير

تنطلق اليوم فعاليات النسخة الثانية من برنامج “المستكشف الصغير” الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ضمن برامجها الصيفية، مستهدفة الأطفال من عمر 4 إلى 11 عامًا، في إطار برامج تعليمية وتفاعلية تهدف إلى تنمية مهاراتهم وتعزيز معارفهم من خلال تجارب ميدانية متنوعة.

ويتضمن البرنامج زيارات تعليمية وترفيهية إلى عدد من الجهات والمواقع، تشمل هيئة تطوير منطقة عسير، والغابات والمحميات الطبيعية، والمواقع التراثية، والمعالم السياحية، إلى جانب أنشطة هندسية تفاعلية تسهم في تنمية التفكير الإبداعي والابتكار لدى الأطفال.

وأوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير أن البرنامج يهدف إلى تنمية حب الاستكشاف والتعلم لدى الأطفال، وتعزيز الانتماء الوطني والاعتزاز بالإرث المحلي، وتنمية مهارات الملاحظة والتفكير والابتكار، وتعريف المشاركين بالمقومات الطبيعية والسياحية والتراثية التي تزخر بها المنطقة، إلى جانب ترسيخ قيم العمل الجماعي، وإثراء خبراتهم من خلال تجارب تعليمية وميدانية تسهم في بناء شخصياتهم وتنمية مهاراتهم في بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

ويُنفذ البرنامج بالشراكة مع عدد من الجهات، من بينها جمعية بذور الغد للطفولة، ومدارات التمكين، وجمعية سند العمل للأرامل والمطلقات بمنطقة عسير، بما يعزز تكامل الجهود في تقديم برامج نوعية تثري تجربة الأطفال خلال الإجازة الصيفية.