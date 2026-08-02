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تقني المدينة المنورة يبدأ القبول في برنامج الدبلوم المسائي

الأحد ٢ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٧ مساءً
تقني المدينة المنورة يبدأ القبول في برنامج الدبلوم المسائي
المواطن - واس

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بدأت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة القبول المباشر في برنامج الدبلوم المسائي بالكليات التقنية للبنين والبنات، وذلك ضمن المقاعد المتاحة للعام التدريبي 2026، عبر بوابة “قبولي”.
وأوضحت الإدارة أن البرنامج يهدف إلى إتاحة فرص تدريبية نوعية تلبي احتياجات سوق العمل، من خلال بيئة تدريبية متكاملة تجمع الجانب النظري والتطبيق العملي، وتسهم في تطوير المهارات المهنية ورفع جاهزية الكوادر الوطنية.
ويشمل القبول عددًا من التخصصات التقنية والمهنية، من شبكات الحاسب والدعم الفني، وتقنية المحركات والمركبات، وتقنية التصنيع، وتقنيات التبريد وتكييف الهواء، وتقنيات الإلكترونيات وأنظمة التحكم، إلى جانب عدد من التخصصات الأخرى المتاحة للبنين والبنات.
ودعت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة الراغبين في الالتحاق إلى الاطلاع على الكليات والتخصصات المتاحة، واستكمال إجراءات القبول عبر بوابة “قبولي”، بما يسهم في تأهيل كفاءات وطنية قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

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