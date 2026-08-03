تقويم التعليم تتيح التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية 2026

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب بدء التسجيل في اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية لعام 2026م عبر موقع قياس الإلكتروني.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، أنه التسجيل في اختبارات التربوي العام والتخصصي لمن هم على رأس العمل من الرجال يبدأ في 3 أغسطس 2026م، وللنساء في 10 أغسطس 2026م.
وأضافت “أما غير المجتازين للاختبارات السابقة، فيبدأ التسجيل للرجال في 5 أغسطس 2026م، وللنساء في 12 أغسطس 2026م، كما يتاح التسجيل للجميع من الرجال في 9 أغسطس 2026م، وللنساء في 16 أغسطس 2026م”.
وتنتهي فترة التسجيل في الاختبار التخصصي في 28 أكتوبر 2026م، بينما ينتهي التسجيل في اختبار التربوي العام في 4 نوفمبر 2026م. وتُعقد اختبارات التخصصي من 18 حتى 31 أكتوبر 2026م، واختبارات التربوي العام من 6 حتى 7 نوفمبر 2026م.
يمكن للراغبين في التسجيل زيارة الرابط الإلكتروني: “اضغط هنا“.
بدأ الآن التسجيل في اختبارات #الرخص_المهنية للوظائف التعليمية لعام 2026م.
ولضمان تحسين تجربتك وسهولة الوصول عبر موقع قياس؛ تم تنظيم مواعيد التسجيل للفئات والمراحل كافة وفق الجدول الزمني الموضح في الإنفوجرافيك المرفق.
رابط التسجيل:https://t.co/G4ZHmzoHVm https://t.co/uXhru00Hlt pic.twitter.com/UNiiQrRemg
— العناية بالمستفيدين (@EtecCare) August 3, 2026