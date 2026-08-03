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عبر موقع قياس الإلكتروني

تقويم التعليم تتيح التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية 2026

الإثنين ٣ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣١ مساءً
تقويم التعليم تتيح التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية 2026
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب بدء التسجيل في اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية لعام 2026م عبر موقع قياس الإلكتروني.

اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، أنه التسجيل في اختبارات التربوي العام والتخصصي لمن هم على رأس العمل من الرجال يبدأ في 3 أغسطس 2026م، وللنساء في 10 أغسطس 2026م.

وأضافت “أما غير المجتازين للاختبارات السابقة، فيبدأ التسجيل للرجال في 5 أغسطس 2026م، وللنساء في 12 أغسطس 2026م، كما يتاح التسجيل للجميع من الرجال في 9 أغسطس 2026م، وللنساء في 16 أغسطس 2026م”.

انتهاء فترة التسجيل في الاختبار

وتنتهي فترة التسجيل في الاختبار التخصصي في 28 أكتوبر 2026م، بينما ينتهي التسجيل في اختبار التربوي العام في 4 نوفمبر 2026م. وتُعقد اختبارات التخصصي من 18 حتى 31 أكتوبر 2026م، واختبارات التربوي العام من 6 حتى 7 نوفمبر 2026م.

يمكن للراغبين في التسجيل زيارة الرابط الإلكتروني: “اضغط هنا“.

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