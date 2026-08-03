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تنبيه من أتربة مثارة على منطقة تبوك

الإثنين ٣ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٤ مساءً
تنبيه من أتربة مثارة على منطقة تبوك
المواطن - فريق التحرير

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من أتربة مثارة، على تبوك، تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا نشطة تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كم.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الواحدة ظهرًا.‏

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