تنبيه من أتربة مثارة على منطقة تبوك

نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من أتربة مثارة، على تبوك، تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا نشطة تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كم.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الواحدة ظهرًا.‏