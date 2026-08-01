وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة EY تنبيه من أتربة مثارة ورياح شديدة على محافظة شرورة الجيش الكويتي: أضرار مادية بعد استهداف إيران لجزيرة بوبيان ومنشآت حكومية 3500 إصابة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية جراء تفشٍّ غير مسبوق انفجار قرب ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان المجر تغلق ثاني مفاعل نووي إثر انخفاض منسوب نهر الدانوب قتلى وجرحى جراء عاصفة في شرق ألمانيا نزاهة: التحقيق مع 430 مشتبهاً في قضايا فساد ورشوة واستغلال نفوذ غداً بدء آخر مراحل القبول لخريجي الثانوية عبر منصة قبول الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات بطائرات مسيّرة معادية
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة على محافظة شرورة، مصحوبة برياح شديدة السرعة تصل سرعتها إلى (50-59) كم/ساعة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الخامسة مساءً.