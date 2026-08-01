تنبيه من أتربة مثارة ورياح شديدة على محافظة شرورة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة على محافظة شرورة، مصحوبة برياح شديدة السرعة تصل سرعتها إلى (50-59) كم/ساعة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الخامسة مساءً.