تنبيه من عوالق ترابية على منطقة الباحة

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوُّن عوالق ترابية على منطقة الباحة، يصاحبها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية إلى مسافة تتراوح بين (3 – 5) كيلومترات، على مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والعقيق، والقرى، وبني حسن، والمندق، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة صباحًا.