Icon

أمانة حائل تفعّل اليوم العالمي للصداقة بمبادرة “كن صديقًا للبيئة” Icon ترامب: محادثات جديدة مع إيران تنطلق اليوم Icon ​محافظة القاهرة: لم يتم تسجيل أي خسائر جراء الهزة الأرضية Icon الذهب يرتفع مع تراجع النفط Icon تنبيه من عوالق ترابية على منطقة الباحة Icon المغرب: المعلومات المضللة وشبكات الاتجار بالبشر وراء أحداث العبور نحو سبتة ومليلية Icon مصر: زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر Icon القصاص من مواطن قتل آخر بطعنات نافذة في الرياض Icon طقس الاثنين.. أجواء شديدة الحرارة ورياح نشطة وغبار على عدة مناطق Icon ترامب: هناك اتفاق بشأن مضيق هرمز وسيكون هناك اتفاق بشأن النووي الإيراني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

تنبيه من عوالق ترابية على منطقة الباحة

الإثنين ٣ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٥ صباحاً
تنبيه من عوالق ترابية على منطقة الباحة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوُّن عوالق ترابية على منطقة الباحة، يصاحبها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية إلى مسافة تتراوح بين (3 – 5) كيلومترات، على مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والعقيق، والقرى، وبني حسن، والمندق، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة صباحًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على 4 مواطنين بالباحة لترويجهم الحشيش والأقراص المخدرة
السعودية

القبض على 4 مواطنين بالباحة لترويجهم الحشيش...

السعودية
أتربة مثارة على القطاع التهامي بمنطقة الباحة
السعودية

أتربة مثارة على القطاع التهامي بمنطقة الباحة

السعودية
أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة
السعودية

أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة

السعودية
هطول أمطار الخير على منطقة الباحة
السعودية

هطول أمطار الخير على منطقة الباحة

السعودية