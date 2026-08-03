تنبيه من عوالق ترابية على منطقة الباحة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوُّن عوالق ترابية على منطقة الباحة، يصاحبها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية إلى مسافة تتراوح بين (3 – 5) كيلومترات، على مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والعقيق، والقرى، وبني حسن، والمندق، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة صباحًا.