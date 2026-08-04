توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة، ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف وتبوك وحائل والقصيم، ولا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات المناطق الغربية والجنوبية الغربية للمملكة كذلك على أجزاء من منطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12 – 34 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 32 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والجنوبي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

فيما ستكون حركة الرياح على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15 – 30كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 – 28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع المـوج من نصف المتر إلى متر وحالة البحـر خفيف الموج.