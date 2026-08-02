جامعة الأمير مقرن تفتح القبول والتسجيل في الدفعة العاشرة للدبلومات المهنية

فتحت جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز باب القبول والتسجيل في الدفعة العاشرة من برامج الدبلومات المهنية المقدمة بنظام التعليم عن بُعد، وذلك في إطار جهودها لتأهيل الكفاءات الوطنية وتنمية مهاراتها بما يواكب متطلبات سوق العمل.

وتشمل البرامج المطروحة عددًا من التخصصات، من أبرزها إدارة الأعمال، وإدارة المشاريع، وإدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، والموارد البشرية، والعلاقات العامة، والمحاسبة والإدارة المالية، وأمن المعلومات، والأمن والسلامة، والمساعد القانوني، والإدارة التنفيذية، إلى جانب دبلوم الإدارة المكتبية.

وأوضحت الجامعة أن التسجيل يستمر حتى 20 سبتمبر 2026م، مشيرةً إلى أن برامج الدبلومات مرخصة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، بما يسهم في تقديم برامج تعليمية ذات جودة عالية تدعم التطوير المهني وتلبي احتياجات سوق العمل.