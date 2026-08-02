جامعة الأمير مقرن تفتح القبول والتسجيل في الدفعة العاشرة للدبلومات المهنية أتربة مثارة على منطقة الرياض غدًا حتى السابعة مساء بخطوات بسيطة.. الجوازات توضح طريقة استعراض هوية زائر الرقمية وزیر الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإيراني تقني المدينة المنورة يبدأ القبول في برنامج الدبلوم المسائي أعراض الإجهاد الحراري وطرق الوقاية خلال أداء مناسك العمرة فيصل بن فرحان يتلقى اتصالين هاتفيين من وزيري خارجية قطر والأردن ضبط 8,084 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع إسبانيا تعلن ارتفاع ضحايا أزمة سبتة إلى 72 قتيلًا حريق في أشجار وأعشاب بمنطقة جبلية بتنومة والمدني يتدخل
فتحت جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز باب القبول والتسجيل في الدفعة العاشرة من برامج الدبلومات المهنية المقدمة بنظام التعليم عن بُعد، وذلك في إطار جهودها لتأهيل الكفاءات الوطنية وتنمية مهاراتها بما يواكب متطلبات سوق العمل.
وتشمل البرامج المطروحة عددًا من التخصصات، من أبرزها إدارة الأعمال، وإدارة المشاريع، وإدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، والموارد البشرية، والعلاقات العامة، والمحاسبة والإدارة المالية، وأمن المعلومات، والأمن والسلامة، والمساعد القانوني، والإدارة التنفيذية، إلى جانب دبلوم الإدارة المكتبية.
وأوضحت الجامعة أن التسجيل يستمر حتى 20 سبتمبر 2026م، مشيرةً إلى أن برامج الدبلومات مرخصة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، بما يسهم في تقديم برامج تعليمية ذات جودة عالية تدعم التطوير المهني وتلبي احتياجات سوق العمل.