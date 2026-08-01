قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددًا جنوب سوريا ترامب يوجه بمواصلة الضربات العسكرية على إيران.. وموجة جديدة من الهجمات تلوح بالأفق جامعة الباحة تعلن إطلاق برامج الفنون الإبداعية الرقمية طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين الرياض وحلب الكويت تدين بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الآثم على منشآت حيوية خلال أسبوع.. المنافذ الجمركية تسجل 1210 حالات ضبط للممنوعات إعلان نتائج المرشحين للقبول المبدئي بدورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية شقيق غريق الشمال التركي يروي تفاصيل الحادث ومحاولة إنقاذ شقيقه فيصل بن فرحان يبحث التطورات الإقليمية مع وزير خارجية تركيا إسبانيا: ارتفاع عدد القتلى في مدينة سبتة إلى 67 شخصًا
أعلنت جامعة الباحة، بالشراكة مع مركز الفنون الترفيهية الكندي (CEA)، فتح باب القبول في دبلومات الفنون الإبداعية الرقمية، وذلك ضمن برامج أكاديمية متخصصة تهدف إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مجالات الصناعات الإبداعية والترفيه الرقمي، تحت إشراف أكاديمي دولي وبمناهج طُوِّرت بالتعاون مع نخبة من خبراء الصناعة.
وأوضحت الجامعة أن برامج الدبلوم تمتد لعامين ونصف، وتُقدَّم وفق نموذج التعليم المدمج (Blended Learning) باللغتين العربية والإنجليزية، مما يتيح للدارسين اكتساب المعارف والمهارات العملية التي تواكب متطلبات سوق العمل في قطاع الفنون الرقمية والترفيه.
وتشمل الدبلومات المطروحة: دبلوم تصميم الألعاب، ودبلوم النمذجة والرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد، ودبلوم المؤثرات البصرية المعززة بالذكاء الاصطناعي، ودبلوم تكنولوجيا الأفلام المعززة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دبلوم إدارة الرياضات الإلكترونية.
وأكدت الجامعة أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز جودة المخرجات التعليمية وتمكين الكفاءات الوطنية من اكتساب مهارات متقدمة في الصناعات الإبداعية، من خلال شراكات أكاديمية دولية تسهم في مواءمة البرامج مع أحدث التطورات العالمية في قطاع الترفيه الرقمي.
ونوهت الجامعة أن التسجيل متاح عبر الرابط التالي: https://bucea.bu.edu.sa/applied-register.