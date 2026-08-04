جامعة الملك عبدالعزيز تفتح باب القبول في عددٍ من برامج الدراسات العليا الأكاديمية

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز فتح باب القبول في عددٍ من برامج الدراسات العليا الأكاديمية للراغبين في مواصلة دراساتهم العليا، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 28 صفر 1448هـ، الموافق 4 إلى 11 أغسطس 2026م.

وشملت برامج القبول الإضافية: دكتوراه الفلسفة في نظم المعلومات الحاسوبية، ودكتوراه الفلسفة في زراعة المناطق الجافة، ودكتوراه الفلسفة في العلوم البيئية، ودكتوراه الفلسفة في علوم وإدارة موارد المياه، ودكتوراه الفلسفة في الأرصاد، ودكتوراه الفلسفة في الاتصال والإعلام (لمعيدي ومحاضري الجامعات الحكومية فقط)، إضافة إلى ماجستير التربية تخصص علم النفس التربوي (التوجيه والإرشاد) بالرسالة، وماجستير العلوم في علوم الأشعة بمساري التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير بالموجات فوق الصوتية.

وأوضحت الجامعة أن اختبار المفاضلة للمتقدمين سيُعقد يوم الاثنين 4 ربيع الأول 1448هـ الموافق 17 أغسطس 2026م، وفق الضوابط والشروط المحددة لكل برنامج، داعيةً الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على دليل القبول ومعايير البرامج، والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات قبل إتمام إجراءات التسجيل عبر البوابة الإلكترونية المخصصة، وذلك ضمن جهودها في استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز برامج الدراسات العليا.