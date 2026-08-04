ضبط مواطن رعى 10 متون من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود جامعة جازان تفتح باب التقديم للتعاون الأكاديمي للفصل الدراسي الأول للعام 1448هـ حرس الحدود يدعو مرتادي الشواطئ إلى الالتزام بإرشادات السلامة البحرية طيران ناس يطلق رحلات مباشرة بين المدينة المنورة وبروكسل ابتداءً من 5 أكتوبر هيئة العقار: الخميس تنتهي مدة تسجيل العقارات لـ 148 قطعة عقارية في منطقة مكة المكرمة نشاط اقتصادي لسوق الأسماك بالشرقية مع بدء موسم صيد الروبيان فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات السعودية من المواسير والأنابيب المجوفة من حديد صب جامعة الملك عبدالعزيز تفتح باب القبول في عددٍ من برامج الدراسات العليا الأكاديمية ضبط 4 مخالفين لترويج 2,206 أقراص إمفيتامين في جدة
أعلنت جامعة جازان اليوم فتح باب التقديم للتعاون الأكاديمي للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1448هـ، لاستقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة من حملة البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، للتدريس بنظام التعاون في عدد من كليات الجامعة وتخصصاتها.
وأوضحت الجامعة أن التقديم بدأ اليوم، ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 7 أغسطس 2026م، عبر بوابة التقديم الإلكترونية، داعيةً الراغبين في التعاون الأكاديمي إلى الاطلاع على الشروط والضوابط المعتمدة، واستكمال إجراءات التسجيل خلال الفترة المحددة.
وبيّنت أن برنامج التعاون الأكاديمي يهدف إلى دعم العملية التعليمية، والاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة، بما يسهم في تعزيز جودة المخرجات الأكاديمية، وتلبية احتياجات الكليات والتخصصات المختلفة.