جامعة جازان تفتح باب التقديم للتعاون الأكاديمي للفصل الدراسي الأول للعام 1448هـ

أعلنت جامعة جازان اليوم فتح باب التقديم للتعاون الأكاديمي للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1448هـ، لاستقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة من حملة البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، للتدريس بنظام التعاون في عدد من كليات الجامعة وتخصصاتها.

وأوضحت الجامعة أن التقديم بدأ اليوم، ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 7 أغسطس 2026م، عبر بوابة التقديم الإلكترونية، داعيةً الراغبين في التعاون الأكاديمي إلى الاطلاع على الشروط والضوابط المعتمدة، واستكمال إجراءات التسجيل خلال الفترة المحددة.

وبيّنت أن برنامج التعاون الأكاديمي يهدف إلى دعم العملية التعليمية، والاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة، بما يسهم في تعزيز جودة المخرجات الأكاديمية، وتلبية احتياجات الكليات والتخصصات المختلفة.