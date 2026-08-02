حرائق غابات تجتاح 250 ألف فدان في واشنطن وإجلاء السكان

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أعلنت سلطات ولاية واشنطن الأمريكية حالة الطوارئ بعد أن اجتاحت حرائق غابات أكثر من 250 ألف فدان؛ مما أدى إلى عمليات إجلاء واسعة، وانقطاع الكهرباء عن نحو 60 ألف شخص في منطقة سبوكان.
وأفاد المسؤولون بعدم تسجيل أي إصابات أو وفيات حتى الآن، فيما شملت عمليات الإجلاء نحو 200 منزل، وعددًا من المنشآت الحيوية، من بينها محطات لمعالجة المياه، وتوليد الطاقة، ومستشفى.
وفرضت سلطات الولاية حظرًا على إشعال النيران، في وقت تواصل فيه فرق الإطفاء جهودها لاحتواء الحرائق التي تفاقمت بفعل موجة من الصواعق ضربت المنطقة خلال الأسابيع الماضية.