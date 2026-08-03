“البحر الأحمر الدولية” تطلق أول شهادة اعتماد عالمية للمنتجعات الملتزمة بحماية السماء الليلية وزير البلديات والإسكان يوقّع مشروع جمع ونقل النفايات وأعمال النظافة بالقريات والقرى التابعة لها الجوازات تدعو المواطنين إلى المحافظة على جوازات سفرهم داخل المملكة وخارجها أمانة الباحة تنفذ أكثر من 3800 جولة رقابية صحية خلال يوليو 2026 حرس الحدود بالمدينة المنورة يضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مقيم هندي لتهريبه الميثامفيتامين المخدر للمملكة تنبيه من أتربة مثارة على منطقة تبوك أمانة المدينة المنورة تُطلق دليل تصميم الإنارة لتعزيز الهوية العمرانية بالمنطقة مصر توجه رسالة بشأن هجوم الطائرة المسيرة في دمياط مصر.. المعهد القومي يكشف سبب زلزال خليج السويس
ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة مواطنين مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارستهما الصيد دون تصريح، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهما بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.