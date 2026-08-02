حرس الحدود بمكة المكرمة ينقذ 5 أشخاص تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر

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أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، مواطنين و(3) مقيمين من الجنسيات البنجلاديشية والصومالية والمصرية، تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر، وقُدِّمَت المساعدة لهم.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين ومرتادي البحر الالتزام بإرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، وارتداء ستر النجاة، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.