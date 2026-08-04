حرس الحدود يدعو مرتادي الشواطئ إلى الالتزام بإرشادات السلامة البحرية

دعت المديرية العامة لحرس الحدود مرتادي الشواطئ في جميع أنحاء المملكة إلى التقيد بإرشادات السلامة البحرية، وتجنب السباحة في المواقع غير المخصصة لذلك، ومرافقة الأطفال أثناء وجودهم على الشاطئ، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة الجميع.

وأكدت المديرية تسخير إمكاناتها البشرية والآلية كافة لتعزيز إجراءات السلامة من خلال تكثيف الدوريات البحرية وفرق البحث والإنقاذ، والتأكد من جاهزية الوسائط البحرية ومعدات السلامة والحصول على التصاريح اللازمة قبل الإبحار.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات البحرية، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة في حالة حدوث أي طارئ.