ضبط مواطن رعى 10 متون من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود جامعة جازان تفتح باب التقديم للتعاون الأكاديمي للفصل الدراسي الأول للعام 1448هـ حرس الحدود يدعو مرتادي الشواطئ إلى الالتزام بإرشادات السلامة البحرية طيران ناس يطلق رحلات مباشرة بين المدينة المنورة وبروكسل ابتداءً من 5 أكتوبر هيئة العقار: الخميس تنتهي مدة تسجيل العقارات لـ 148 قطعة عقارية في منطقة مكة المكرمة نشاط اقتصادي لسوق الأسماك بالشرقية مع بدء موسم صيد الروبيان فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات السعودية من المواسير والأنابيب المجوفة من حديد صب جامعة الملك عبدالعزيز تفتح باب القبول في عددٍ من برامج الدراسات العليا الأكاديمية ضبط 4 مخالفين لترويج 2,206 أقراص إمفيتامين في جدة
دعت المديرية العامة لحرس الحدود مرتادي الشواطئ في جميع أنحاء المملكة إلى التقيد بإرشادات السلامة البحرية، وتجنب السباحة في المواقع غير المخصصة لذلك، ومرافقة الأطفال أثناء وجودهم على الشاطئ، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة الجميع.
وأكدت المديرية تسخير إمكاناتها البشرية والآلية كافة لتعزيز إجراءات السلامة من خلال تكثيف الدوريات البحرية وفرق البحث والإنقاذ، والتأكد من جاهزية الوسائط البحرية ومعدات السلامة والحصول على التصاريح اللازمة قبل الإبحار.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات البحرية، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة في حالة حدوث أي طارئ.