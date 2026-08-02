حريق في أشجار وأعشاب بمنطقة جبلية بتنومة والمدني يتدخل

باشرت فرق الدفاع المدني، بمحافظة تنومة، بمنطقة عسير، حريقًا اندلع في أشجار وأعشاب بمنطقة جبلية.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها على منصة إكس، مساء اليوم الأحد، إن الفرق المختصة تواصل عمليات الإخماد والسيطرة على الحريق.