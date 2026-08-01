حساب المواطن يوضح آلية تقييم الأصول المالية لدى الجهات الرسمية

أوضح برنامج حساب المواطن، بالتفصيل طريقة وآلية تقييم الأصول المالية لدى الجهات الرسمية.

حساب المواطن وتقييم الأصول المالية

وقال حساب المواطن، عبر منصة إكس، إنه يتم تقييم الأصول بالاستعلام عن قيمتها لدى الجهات الرسمية والمعتمدة.

وأضاف أن ذلك يشمل: “قيمة العقارات، قيمة المركبات، الأصول النقدية، المحافظ الاستثمارية، عدد العمالة المنزلية ، ولا يؤثر ذلك على مبلغ الاستحقاق وإنما يتم قياسها بشكل منفصل وقد تؤثر على الأهلية”.

كان البرنامج أكد أنه في حال تم اختيار نوع المرفق مسبقاً “عقد إيجار ساري المفعول في منصة إيجار” حيث سيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه ، وفي حال انطبقت على المستفيد شروط الأهلية وكان مستحقا سيشمله الدعم.

شراء سيارة جديدة

في سياق آخر، قال حساب المواطن إنه لا يتم الإفصاح عن شراء سيارة جديدة، ويتم تقييم الأصول بالاستعلام عن قيمتها لدى الجهات الرسمية والمعتمدة، وهي قيمة العقارات، قيمة المركبات، الأصول النقدية، المحافظ الاستثمارية، عدد العمالة المنزلية، وفي حال انطبقت على الشخص شروط الأهلية وكان مستحقًا سوف يشمله الدعم.

وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة. وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

تطبيق حساب المواطن على الهاتف الذكي:

تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي

فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك

الضغط على “استعلام”

إدخال رقم الهوية الوطنية

الضغط على “بحث”

سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.

مركز الاتصال الموحد:

الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.

اختيار اللغة العربية.

اختيار خدمة “حساب المواطن”.

اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.

سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.