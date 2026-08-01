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حي العليا التاريخي بحائل.. شواهد عمرانية تستعيد ذاكرة المكان لأكثر من 150 عامًا

السبت ١ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ٥:٤٤ مساءً
حي العليا التاريخي بحائل.. شواهد عمرانية تستعيد ذاكرة المكان لأكثر من 150 عامًا
المواطن - فريق التحرير

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يُعد حي العليا التاريخي بمدينة حائل أحد أبرز المعالم التراثية التي تختزن ملامح ذاكرة المكان، بما يمثله من قيمة عمرانية واجتماعية تمتد لأكثر من (150) عامًا، ليقف شاهدًا على مراحل تطور المدينة ونمط الحياة فيها، ويتوسط قلبها التجاري آن ذاك محتفظًا بملامحه المعمارية النجدية الأصيلة.
ويضم الحي مجموعة من المباني الطينية التراثية التي شُيدت وفق أساليب البناء التقليدية في منطقة نجد، وتمتاز بتلاصق وحداتها السكنية، ومجالسها المزينة بالنقوش الجصية والزخارف الشعبية، إلى جانب ممراتها وأزقتها الضيقة التي تعكس طبيعة الحياة الاجتماعية في حائل قديمًا.
ويمثل حي العليا أحد مكونات الوسط التاريخي لمدينة حائل، بما يحمله من شواهد عمرانية تعكس الهوية المحلية، ويأتي ضمن المواقع التراثية التي تحظى باهتمام الجهات المعنية بالمحافظة على التراث العمراني وإعادة تأهيل المواقع التاريخية، بما يعزز حضورها الثقافي والسياحي.
ويستقطب الحي المهتمين بالتراث والعمارة التقليدية، لما يقدمه من تجربة بصرية وتاريخية تعرّف الزوار بمراحل نشأة المدينة وتطورها، ويجسد ارتباط المجتمع الحائلي بموروثه العمراني، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السياحة الثقافية والمحافظة على التراث الوطني.

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