Icon

خدمات رقمية تفاعلية تعزز تجربة زوار المسجد النبوي وتسهّل رحلتهم الإيمانية Icon ضبط مواطن رعى 10 متون من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز Icon الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود Icon جامعة جازان تفتح باب التقديم للتعاون الأكاديمي للفصل الدراسي الأول للعام 1448هـ Icon حرس الحدود يدعو مرتادي الشواطئ إلى الالتزام بإرشادات السلامة البحرية Icon طيران ناس يطلق رحلات مباشرة بين المدينة المنورة وبروكسل ابتداءً من 5 أكتوبر Icon هيئة العقار: الخميس تنتهي مدة تسجيل العقارات لـ 148 قطعة عقارية في منطقة مكة المكرمة Icon نشاط اقتصادي لسوق الأسماك بالشرقية مع بدء موسم صيد الروبيان Icon فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات السعودية من المواسير والأنابيب المجوفة من حديد صب Icon جامعة الملك عبدالعزيز تفتح باب القبول في عددٍ من برامج الدراسات العليا الأكاديمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

خدمات رقمية تفاعلية تعزز تجربة زوار المسجد النبوي وتسهّل رحلتهم الإيمانية

الثلاثاء ٤ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٨ مساءً
خدمات رقمية تفاعلية تعزز تجربة زوار المسجد النبوي وتسهّل رحلتهم الإيمانية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أتاحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر موقعها الإلكتروني حزمةً من الخدمات الرقمية التي تمكّن زوار المسجد النبوي من التخطيط المسبق لزيارتهم، والاستفادة من الخدمات المقدمة؛ بما يسهم في تعزيز تجربة الزائر، ورفع جودة الخدمات الرقمية.
وتشمل الخدمات المتاحة الخريطة التفاعلية للمسجد النبوي، وخدمة حالة كثافة مسار السلام على الرسول –صلى الله عليه وسلم-، وحالة إشغال المصليات، وبوابة الزيارات، إلى جانب منارة الحرمين، ودليل المصلي، ومركز ضيافة الأطفال، بما يتيح للزائر الاطلاع على المعلومات والخدمات قبل الزيارة وأثناء وجوده في المسجد النبوي.
وتوفر الخريطة التفاعلية معلومات محدثة عن مرافق المسجد النبوي ومواقع الخدمات، بما يساعد الزائر على سهولة التنقل والوصول إلى وجهته، فيما تتيح خدمة حالة كثافة مسار السلام الاطلاع على مستوى الكثافة في المسار، إلى جانب خدمة متابعة إشغال المصليات، بما يعين الزائر على اختيار الوقت والموقع المناسبين للصلاة.
ودعت الهيئة الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات إلى زيارة موقعها الإلكتروني، والاطلاع على المنظومة الرقمية التفاعلية التي تسهم في تيسير رحلة الزائر، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد النبوي، بما يواكب مستهدفات التحول الرقمي في خدمة الزوار، عبر الرابط: https://t.co/BOOe08Ecqo.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خطيب المسجد النبوي: تفقدوا الفقراء وأعينوا الضعفاء وخففوا عنهم لهيب الصيف
السعودية

خطيب المسجد النبوي: تفقدوا الفقراء وأعينوا الضعفاء وخففوا...

السعودية