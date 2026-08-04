خدمات رقمية تفاعلية تعزز تجربة زوار المسجد النبوي وتسهّل رحلتهم الإيمانية

أتاحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر موقعها الإلكتروني حزمةً من الخدمات الرقمية التي تمكّن زوار المسجد النبوي من التخطيط المسبق لزيارتهم، والاستفادة من الخدمات المقدمة؛ بما يسهم في تعزيز تجربة الزائر، ورفع جودة الخدمات الرقمية.

وتشمل الخدمات المتاحة الخريطة التفاعلية للمسجد النبوي، وخدمة حالة كثافة مسار السلام على الرسول –صلى الله عليه وسلم-، وحالة إشغال المصليات، وبوابة الزيارات، إلى جانب منارة الحرمين، ودليل المصلي، ومركز ضيافة الأطفال، بما يتيح للزائر الاطلاع على المعلومات والخدمات قبل الزيارة وأثناء وجوده في المسجد النبوي.

وتوفر الخريطة التفاعلية معلومات محدثة عن مرافق المسجد النبوي ومواقع الخدمات، بما يساعد الزائر على سهولة التنقل والوصول إلى وجهته، فيما تتيح خدمة حالة كثافة مسار السلام الاطلاع على مستوى الكثافة في المسار، إلى جانب خدمة متابعة إشغال المصليات، بما يعين الزائر على اختيار الوقت والموقع المناسبين للصلاة.

ودعت الهيئة الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات إلى زيارة موقعها الإلكتروني، والاطلاع على المنظومة الرقمية التفاعلية التي تسهم في تيسير رحلة الزائر، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد النبوي، بما يواكب مستهدفات التحول الرقمي في خدمة الزوار، عبر الرابط: https://t.co/BOOe08Ecqo.