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دراسة: الحد من تناول السكر قبل سن الثانية يرتبط بصحة أفضل للدماغ

الأحد ٢ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٥ مساءً
دراسة: الحد من تناول السكر قبل سن الثانية يرتبط بصحة أفضل للدماغ
المواطن - فريق التحرير

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كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول كميات قليلة جدًا من السكر خلال أول عامين من العمر قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف في مراحل متقدمة من الحياة، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين خضعوا لتقنين السكر في طفولتهم المبكرة كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 23%.

واعتمدت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، على تحليل بيانات نحو 65 ألف شخص ضمن مشروع “البنك الحيوي في المملكة المتحدة”، بهدف دراسة العلاقة بين استهلاك السكر في المراحل الأولى من الحياة وصحة الدماغ في مراحل متقدمة من العمر.

وأوضح الباحث جياتشن تشنغ، أحد أعضاء فريق الدراسة، أن النتائج تشير إلى أن الحد من تناول السكر خلال المراحل المبكرة جدًا من الحياة قد يعود بفوائد طويلة الأمد على صحة الدماغ، مؤكدًا الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم العلاقة بين استهلاك السكر والإصابة بالخرف.

وأكد خبراء أن الدراسة تقدم مؤشرات مهمة حول أثر التغذية المبكرة في الصحة المستقبلية، لكنها لا تثبت بشكل قاطع أن تقليل السكر يقي مباشرة من الخرف، مشددين على أهمية اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن لدعم صحة الدماغ.

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