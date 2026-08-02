Icon

أولمبياد العلوم النووية الدولي “إنسو 2026” ينطلق غدًا في جدة Icon الجوازات: 6 خطوات للإبلاغ عن فقدان هوية مقيم Icon حرس الحدود يقبض على 8 يمنيين لتهريبهم 128 كجم من القات المخدر بجازان Icon دراسة: الحد من تناول السكر قبل سن الثانية يرتبط بصحة أفضل للدماغ Icon روبيو: نقيّم فرص استئناف المفاوضات حول أوكرانيا Icon مفاجأة.. رجل يربح 45 مليار دولار في عامين ويفقدها خلال أيام Icon نزلات البرد والزكام في الصيف الحار.. الأسباب والعلاج Icon نُزل الطائف الجبلية.. إقامة تستمد ملامحها من الأرض والمرتفعات Icon الواجهة البحرية بالقنفذة تنسج مشهدًا حضريًا يعزز جودة الحياة ويثري السياحة البحرية Icon الأرصاد: الدمام الأعلى حرارة بـ47 مئوية وأبها الأدنى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
خلال الأسابيع القادمة

روبيو: نقيّم فرص استئناف المفاوضات حول أوكرانيا

الأحد ٢ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ١:٣٨ مساءً
روبيو: نقيّم فرص استئناف المفاوضات حول أوكرانيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الإدارة الأميركية تسعى للعب دور بناء في تسوية النزاع في أوكرانيا، وتعتزم خلال الأسابيع المقبلة اتخاذ عدد من الخطوات لتقييم فرص استئناف المفاوضات بشأن هذا الملف.

وقال روبيو في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” Fox News: “لقد أوضح الرئيس (الأميركي دونالد ترامب) بشكل لا لبس فيه أن الولايات المتحدة قادرة على لعب دور في إنهاء هذه الحرب، وسنواصل السعي لتحقيق ذلك”.

وشدد الوزير الأميركي على أن الولايات المتحدة “كانت دائماً مستعدة للعب دور بناء” في هذا المسار.

وأضاف: “سترون خلال الأسابيع القليلة المقبلة أنه سيتم بذل الجهود لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا استئناف المفاوضات بين الطرفين من أجل إنهاء الحرب، كما ندرك أن لدى الجانبين خطوطاً حمراء صارمة إلى حد كبير، وما لم نتمكن من تقريب هذه الخطوط الحمراء من بعضها بعضاً، فلن نحقق الهدف، لكننا مستعدون للتحرك”.

وأشار روبيو إلى أن ترامب أصدر التوجيهات التالية إلى أعضاء إدارته: “إذا رأيتم فرصة لإعطاء زخم لمفاوضات السلام، فلنغتنمها”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد