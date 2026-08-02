روبيو: نقيّم فرص استئناف المفاوضات حول أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الإدارة الأميركية تسعى للعب دور بناء في تسوية النزاع في أوكرانيا، وتعتزم خلال الأسابيع المقبلة اتخاذ عدد من الخطوات لتقييم فرص استئناف المفاوضات بشأن هذا الملف.

وقال روبيو في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” Fox News: “لقد أوضح الرئيس (الأميركي دونالد ترامب) بشكل لا لبس فيه أن الولايات المتحدة قادرة على لعب دور في إنهاء هذه الحرب، وسنواصل السعي لتحقيق ذلك”.

وشدد الوزير الأميركي على أن الولايات المتحدة “كانت دائماً مستعدة للعب دور بناء” في هذا المسار.

وأضاف: “سترون خلال الأسابيع القليلة المقبلة أنه سيتم بذل الجهود لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا استئناف المفاوضات بين الطرفين من أجل إنهاء الحرب، كما ندرك أن لدى الجانبين خطوطاً حمراء صارمة إلى حد كبير، وما لم نتمكن من تقريب هذه الخطوط الحمراء من بعضها بعضاً، فلن نحقق الهدف، لكننا مستعدون للتحرك”.

وأشار روبيو إلى أن ترامب أصدر التوجيهات التالية إلى أعضاء إدارته: “إذا رأيتم فرصة لإعطاء زخم لمفاوضات السلام، فلنغتنمها”.