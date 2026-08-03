روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف محطة زابوريجيا النووية

اتهمت مؤسسة “روساتوم” الروسية، القوات الأوكرانية بتنفيذ هجومين بطائرات مسيّرة استهدفا محطة زابوريجيا للطاقة النووية، شمل أحدهما منطقة قريبة من حجرة المفاعل في الوحدة الثالثة، فيما استهدف الآخر منطقة المخزن الجاف للوقود النووي المستهلك.

وقال أليكسي ليخاتشوف المدير العام لـ”روساتوم”، إن طائرة مسيّرة قتالية اصطدمت خلال الليلة الماضية بممر المشاة الذي يربط بين وحدات الطاقة الست، مشيرا إلى أن موقع الاصطدام كان على بعد أمتار قليلة من حجرة المفاعل في الوحدة الثالثة، من دون وقوع انفجار.

وأضاف المدير العام لـ”روساتوم” أن القوات الأوكرانية حاولت في 30 يوليو الماضي، مهاجمة منطقة المخزن الجاف للوقود النووي المستهلك، مشيرا إلى العثور على طائرة مسيّرة غير منفجرة بالقرب من مبنى يضم ناقلة مخصصة لنقل حاويات الوقود النووي المستهلك.

واعتبر “ليخاتشوف” أن هذه الهجمات تشكل مخاطر مباشرة على سلامة المنشأة النووية، وتمثل محاولة جديدة لاستهداف البنية التحتية النووية في محطة زابوريجيا.

الجدير بالذكر أن مقاطعة زابوريجيا تعد إحدى أبرز جبهات الحرب الروسية الأوكرانية منذ عام 2022، حيث تسيطر روسيا على أجزاء واسعة من المقاطعة، بينما تحتفظ أوكرانيا بمناطق أخرى، كما تعد محطة الطاقة النووية في أوروبا، وتخضع لسيطرة القوات الروسية منذ مارس 2022.