رياح نشطة على منطقة حائل حتى المساء

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هبوب رياح نشطة على منطقة حائل اليوم، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية يتراوح بين (3 – 5) كيلومترات.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.