Icon

رياح نشطة على منطقة حائل حتى المساء Icon المرور: استخدام الأضواء العالية دون ضرورة قد يتسبب في حوادث Icon أتربة مثارة على منطقة الرياض حتى العاشرة مساء Icon غواتيمالا تصدر إنذارًا من مستوى خطر عقب ثوران بركان فويغو Icon موجة حر قياسية بإيطاليا وحالة تأهب قصوى باللون الأحمر في 25 مدينة Icon أرباح أرامكو تقفز 42% في الربع الثاني إلى 121.5 مليار ريال.. والإيرادات تنمو 19% Icon توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق Icon تراجع أسعار النفط عند التسوية بنحو 7% Icon سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا في قطاع غزة Icon احتياطي النفط الأميركي يصل لأدنى مستوى منذ 1983 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

رياح نشطة على منطقة حائل حتى المساء

الثلاثاء ٤ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٢ صباحاً
رياح نشطة على منطقة حائل حتى المساء
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هبوب رياح نشطة على منطقة حائل اليوم، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية يتراوح بين (3 – 5) كيلومترات.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حي العليا التاريخي بحائل.. شواهد عمرانية تستعيد ذاكرة المكان لأكثر من 150 عامًا
السعودية

حي العليا التاريخي بحائل.. شواهد عمرانية تستعيد...

السعودية