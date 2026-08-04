رياح نشطة على منطقة حائل حتى المساء

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هبوب رياح نشطة على منطقة حائل اليوم، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية يتراوح بين (3 – 5) كيلومترات.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.