ريف: إنجاز متقدم في 5 مشاريع لتطوير قطاع البن بجازان وعسير والباحة

أعلن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية” استمرار العمل في تنفيذ خمسة مشاريع تنموية لقطاع البن العربي في مناطق جازان وعسير والباحة، بقيمة إجمالية تتجاوز (111) مليون ريال، مؤكدًا أن الأعمال وصلت إلى مراحل متقدمة، تمهيدًا لاستكمال تنفيذها وتسليمها قبل نهاية العام الجاري، بما يسهم في رفع جودة وكفاءة إنتاج البن، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج “ريف السعودية” ماجد البريكان، أن المشاريع تشمل إنشاء مصانع لإعداد وتجهيز البن، ومشاتل نموذجية، ومزارع بديلة للبن، ضمن جهود البرنامج لتطوير زراعة وإنتاج البن العربي في المملكة، والتوسع في إنتاجه، من خلال تبني الممارسات الزراعية المستدامة، وتوظيف التقنيات الزراعية الحديثة، بما يعزز مكانة المملكة بوصفها منتجًا للبن العربي، إذ يتجاوز إنتاجها السنوي (1800) طن.

وبيّن أن نسب الإنجاز في المشاريع بلغت (100%) لمشروع المزارع النموذجية البديلة في منطقة جازان، و(82%) لمشروعات إنشاء المشاتل النموذجية في جازان وعسير والباحة، فيما وصلت إلى (49%) في مشروع إنشاء مصنع إعداد وتجهيز البن بمنطقة الباحة.

وأشار إلى أن مشاريع قطاع البن تضمنت ثلاثة مشاريع في منطقة جازان، شملت إنشاء وتجهيز مزارع بديلة نموذجية، ومشاتل للبن، وإنشاء مصنع لإعداد وتجهيز البن بمحافظة الداير، إلى جانب إنشاء وتجهيز مصنعين لإعداد وتجهيز البن في منطقتي عسير والباحة.

وأضاف البريكان، أن مصانع إعداد وتجهيز البن في المناطق المستهدفة ستسهم في تحسين جودة المنتج من خلال تطبيق تقنيات ما بعد الحصاد، ورفع كفاءة سلاسل الإنتاج، ودعم المزارعين، إلى جانب التوسع في إنتاج الشتلات عالية الجودة عبر الحقول الإرشادية، والاستثمار في تقنيات الري الحديثة والزراعة الذكية.

وأكد أن مشاريع المزارع النموذجية ستسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق المستهدفة، وزيادة دخل المزارعين، والحد من الهجرة من الريف، إضافة إلى الاستفادة من مياه حصاد الأمطار في ري شتلات البن والفواكه الاستوائية بالمدرجات الزراعية الجبلية في منطقة جازان.

يُذكر أن قطاع البن العربي يُعد من القطاعات الزراعية الواعدة التي تحظى بدعم برنامج “ريف السعودية” عبر حزمة من المشاريع والمبادرات الإستراتيجية؛ الهادفة إلى تنمية المناطق الريفية، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الأمن الغذائي، ورفع الجدوى الاقتصادية للقطاع الزراعي في المملكة.