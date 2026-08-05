زلزال عنيف بقوة 6.3 درجات يضرب الفلبين

ضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم، قبالة السواحل الجنوبية للفلبين.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال على بعد 32 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي من جزيرة سارانغاني القريبة من جزيرة مينداناو.

ولم يصدر بعد أي تحذير من خطر تشكّل موجات مدّ بحري (تسونامي).