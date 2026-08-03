Icon

سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا في قطاع غزة Icon احتياطي النفط الأميركي يصل لأدنى مستوى منذ 1983 Icon الموارد البشرية: عمل الوافد بالمهن المقصورة على السعوديين مخالفة للنظام Icon الأمم المتحدة تحذّر من تدهور كارثي للأوضاع المعيشية داخل قطاع غزة Icon ضبط شخص استغل طفلين في التسول بالميادين والطرقات في الشرقية  Icon ترامب: المفاوضات مع إيران تُجرى الآن Icon انطلاق المرحلة الأولى من مقابلات متطوعي كأس آسيا السعودية 2027 في الخبر Icon موجة حارة على أجزاء من منطقة الرياض غدًا  Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس التركي Icon مسام ينتزع أكثر من 1400 لغم من مختلف الأراضي اليمنية في أسبوع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا في قطاع غزة

الثلاثاء ٤ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٦ صباحاً
سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا في قطاع غزة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر المطبخ المركزي تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، إذ وزع المطبخ (25,000) وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا في وسط قطاع غزة وجنوبه، استفاد منها (25,000) فرد، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.
وتأتي هذه المبادرة تجسيدًا للجهود الإنسانية للمملكة العربية السعودية الراسخة بمساندة الشعوب المحتاجة والمتضررة دون تمييز، وتتويجًا للمشاريع الإغاثية المبذولة التي تقدمها المملكة للوقوف مع الشعب الفلسطيني في مختلف المحن والأزمات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 3300 كرتون تمر في الرقة بسوريا
السعودية

سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 3300 كرتون...

السعودية
سلمان للإغاثة يوزّع 135 سلة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بحضرموت
السعودية

سلمان للإغاثة يوزّع 135 سلة غذائية على...

السعودية
سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية سمح لتقديم الدعم الطبي والعلاجي في الدول المحتاجة
أخبار رئيسية

سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية تعاون مشترك مع...

أخبار رئيسية
سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة وسط وجنوب قطاع غزة
السعودية

سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة...

السعودية
سلمان للإغاثة يوزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة في وسط قطاع غزة وجنوبه​​​​
السعودية

سلمان للإغاثة يوزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة...

السعودية