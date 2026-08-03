سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا في قطاع غزة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر المطبخ المركزي تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، إذ وزع المطبخ (25,000) وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا في وسط قطاع غزة وجنوبه، استفاد منها (25,000) فرد، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

وتأتي هذه المبادرة تجسيدًا للجهود الإنسانية للمملكة العربية السعودية الراسخة بمساندة الشعوب المحتاجة والمتضررة دون تمييز، وتتويجًا للمشاريع الإغاثية المبذولة التي تقدمها المملكة للوقوف مع الشعب الفلسطيني في مختلف المحن والأزمات.