سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 3300 كرتون تمر في الرقة بسوريا

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (3,390) كرتون تمر على الأسر المحتاجة في محافظة الرقة بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها (3,390) أسرة، ضمن مشروع المساعدات السعودية المقدمة للشعب السوري الشقيق.

ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع والبرامج الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين في مختلف أماكن وجودهم.