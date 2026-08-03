مسام ينتزع أكثر من 1400 لغم من مختلف الأراضي اليمنية في أسبوع سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 3300 كرتون تمر في الرقة بسوريا ميسان.. عناقيد العنب تزدهر على سفوح الجبال المتاجر المحلية تستحوذ على 95.3% من مشتريات التسوق في السعودية مؤشرات الأسهم الأمريكية تفتتح تعاملاتها على ارتفاع “نسك مرحبًا” تستقبل ضيوف الرحمن عبر أكثر من 25 منفذًا بريًّا وجويًّا وبحريًّا ولي العهد يهنئ رئيس وزراء أرمينيا الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب 55 كيلو حشيش فهد بن سلطان يواسي الشيخ عايد ابن غنيم في وفاة شقيقه جامعة أم القرى تُجيز دكتوراه حول تطوير الجدارات القيادية لتحقيق الميزة التنافسية بإدارات التعليم
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (3,390) كرتون تمر على الأسر المحتاجة في محافظة الرقة بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها (3,390) أسرة، ضمن مشروع المساعدات السعودية المقدمة للشعب السوري الشقيق.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع والبرامج الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين في مختلف أماكن وجودهم.