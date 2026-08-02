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سلمان للإغاثة يوزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة في وسط قطاع غزة وجنوبه​​​​

الأحد ٢ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢٧ مساءً
سلمان للإغاثة يوزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة في وسط قطاع غزة وجنوبه​​​​
المواطن - واس

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وزّع المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (24,500) وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا في وسط قطاع غزة وجنوبه، استفاد منها (24,500) فرد، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم الأسر المتضررة في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة.

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