سلمان للإغاثة يوزّع 135 سلة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بحضرموت

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (135) سلة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت في الجمهورية اليمنية، استفاد منها (945) فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع التدخلات الغذائية الطارئة في اليمن.

وتأتي تلك المساعدات في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب اليمني الشقيق والتخفيف من معاناته.