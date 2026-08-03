شركة القدية للاستثمار تُطلق “مسار اللعب” لتطوير الكفاءات

أعلنت شركة القدية للاستثمار اليوم، إطلاق “مسار اللعب”، وهي مبادرة نوعية تستهدف استقطاب الكفاءات الهندسية السعودية من أصحاب الخبرات المهنية المتوسطة، وتطوير قدراتهم بما يلبي احتياجات مدينة القدية الحالية والمستقبلية، ويُسهم في إعداد جيل من القيادات الوطنية القادرة على الإسهام في تطوير مشاريع المدينة وتنفيذها.

وتستهدف المبادرة استقطاب مهندسين سعوديين لشغل وظائف بمستوى (مدير) ضمن عددٍ من التخصصات الرئيسة.

ويأتي إطلاق “مسار اللعب” استجابة للحاجة المتنامية إلى كفاءات هندسية سعودية تمتلك الخبرة والمهارات اللازمة لدعم مسيرة تطوير مدينة القدية، وامتدادًا لمنظومة برامج شركة القدية للاستثمار الموجهة إلى المواهب الوطنية، من خلال التركيز على المهنيين ذوي الخبرة والطموح للانتقال إلى أدوار قيادية مستقبلية.

ويخوض المشاركون مسارًا تطويريًا منظمًا، يجمع بين ممارسة مهام وظيفية فعلية، والمشاركة في مشاريع ذات أثر، والتعلم المتخصص، والتجارب العملية متعددة التخصصات، إلى جانب الإرشاد المهني والتطوير القيادي والتقييم المستمر للجاهزية، ويتيح البرنامج، وفقًا لمستوى الأداء والجاهزية، فرص التدرج نحو وظائف بمستوى مدير أول.

وأوضحت مدير إدارة أول للتطوير التنظيمي والثقافة المؤسسية بشركة القدية للاستثمار مروج عبدالكريم، أن إطلاق مبادرة مسار اللعب يجسد التزامهم بتطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات اللازمة للإسهام في تحقيق طموحات مدينة القدية، وقالت: “من خلال الجمع بين المسؤوليات العملية، والتطوير المهني المنظم، والإرشاد ونقل المعرفة، نسعى إلى تمكين المهندسين السعوديين من أداء دور محوري في تطوير مشاريع المدينة، وتوفير مسارات واضحة تتيح لهم النمو والتقدم مهنيًا”.

ويستهدف البرنامج السعوديين الحاصلين على مؤهلات هندسية معتمدة، ممن يمتلكون خبرات مهنية ذات صلة.

ويحظى المشاركون بدعم مباشر من مديرين ومرشدين مهنيين من ذوي الخبرة؛ بما يعزز نقل المعرفة ويوفر الدعم المستمر طوال مسيرتهم في المبادرة.

وتأتي مبادرة “مسار اللعب” ضمن التزام شركة القدية للاستثمار بتطوير القدرات الوطنية، وتوفير مسارات مهنية نوعية للكفاءات السعودية، بالتوازي مع انتقال مدينة القدية إلى مراحل متقدمة من التطوير والتنفيذ.

وأشارت شركة القدية للاستثمار إلى أنه لمزيد من المعلومات حول مبادرة “مسار اللعب”، بما في ذلك شروط الأهلية والوظائف المتاحة وآلية التقديم، زيارة الرابط التالي: https://qiddiya.com/ar/careers/