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السعودية
عبدالعزيز الحربي لقي مصرعه غرقًا قبل عدة أيام إثر انزلاقه في مجرى مائي شديد الجريان

شقيق غريق الشمال التركي يروي تفاصيل الحادث ومحاولة إنقاذ شقيقه

السبت ١ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٢٣ مساءً
شقيق غريق الشمال التركي يروي تفاصيل الحادث ومحاولة إنقاذ شقيقه
المواطن - فريق التحرير

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روى عمر الحربي، شقيق غريق الشمال التركي عبدالعزيز الحربي، تفاصيل قصة وفاة شقيقه غرقاً ومحاولته إنقاذه.

وقال الحربي، لـ قناة “العربية”، إنه وشقيقه كانا متجهين إلى مدينة مركابي، وسقط عبدالعزيز في النهر وكان الدفع قويا، وحاولت الوصول إليه بدون تردد.

وتابع الحربي: “أن الموقف كان خطيرا، واستغرق الوقت نحو 20 دقيقة حتى وصول فرق الإنقاذ، مشيدا بجهود حكومة المملكة وسفارة وقنصلية المملكة في تركيا، في التواصل مع الأسرة ونقل جثمان عبدالعزيز إلى الرياض”.

يذكر أن المواطن السعودي عبدالعزيز الحربي (39 عامًا) كان قد لقي مصرعه غرقًا، قبل عدة أيام، إثر انزلاقه في مجرى مائي شديد الجريان، رغم محاولات إنقاذه من قبل مرافقيه وفرق الطوارئ التركية.

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