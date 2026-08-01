شقيق غريق الشمال التركي يروي تفاصيل الحادث ومحاولة إنقاذ شقيقه

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روى عمر الحربي، شقيق غريق الشمال التركي عبدالعزيز الحربي، تفاصيل قصة وفاة شقيقه غرقاً ومحاولته إنقاذه.
وقال الحربي، لـ قناة “العربية”، إنه وشقيقه كانا متجهين إلى مدينة مركابي، وسقط عبدالعزيز في النهر وكان الدفع قويا، وحاولت الوصول إليه بدون تردد.
عمر الحربي شقيق غريق الشمال التركي عبدالعزيز الحربي يحكي لـ "العربية" تفاصيل قصة غرق شقيقه ومحاولته إنقاذه
عبر:@al3mri009 pic.twitter.com/QmGJKKtAJa
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 31, 2026
وتابع الحربي: “أن الموقف كان خطيرا، واستغرق الوقت نحو 20 دقيقة حتى وصول فرق الإنقاذ، مشيدا بجهود حكومة المملكة وسفارة وقنصلية المملكة في تركيا، في التواصل مع الأسرة ونقل جثمان عبدالعزيز إلى الرياض”.
يذكر أن المواطن السعودي عبدالعزيز الحربي (39 عامًا) كان قد لقي مصرعه غرقًا، قبل عدة أيام، إثر انزلاقه في مجرى مائي شديد الجريان، رغم محاولات إنقاذه من قبل مرافقيه وفرق الطوارئ التركية.