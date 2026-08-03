ضبط شخص استغل طفلين في التسول بالميادين والطرقات في الشرقية 

امتدادًا لجهود الحملة الأمنية المستمرة لرصد وضبط المتسولين، ضبطت دوريات الأمن بالمنطقة الشرقية بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص مواطنًا لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص باستغلاله طفلين في التسول بالميادين والطرقات العامة.

وأوقف المخالف واتُخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة، ونُسق مع الجهات المعنية لتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة لمن استُغلوا.