Icon

انطلاق المرحلة الأولى من مقابلات متطوعي كأس آسيا السعودية 2027 في الخبر Icon موجة حارة على أجزاء من منطقة الرياض غدًا  Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس التركي Icon مسام ينتزع أكثر من 1400 لغم من مختلف الأراضي اليمنية في أسبوع Icon سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 3300 كرتون تمر في الرقة بسوريا Icon ميسان.. عناقيد العنب تزدهر على سفوح الجبال Icon المتاجر المحلية تستحوذ على 95.3% من مشتريات التسوق في السعودية Icon مؤشرات الأسهم الأمريكية تفتتح تعاملاتها على ارتفاع Icon “نسك مرحبًا” تستقبل ضيوف الرحمن عبر أكثر من 25 منفذًا بريًّا وجويًّا وبحريًّا Icon ولي العهد يهنئ رئيس وزراء أرمينيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

ضبط شخص استغل طفلين في التسول بالميادين والطرقات في الشرقية 

الإثنين ٣ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٦ مساءً
ضبط شخص استغل طفلين في التسول بالميادين والطرقات في الشرقية 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

امتدادًا لجهود الحملة الأمنية المستمرة لرصد وضبط المتسولين، ضبطت دوريات الأمن بالمنطقة الشرقية بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص مواطنًا لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص باستغلاله طفلين في التسول بالميادين والطرقات العامة.

وأوقف المخالف واتُخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة، ونُسق مع الجهات المعنية لتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة لمن استُغلوا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد