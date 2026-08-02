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ضبط عصابة في مصر بحوزتها 90 قطعة أثرية ومخدرات وأسلحة

الأحد ٢ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٨ مساءً
ضبط عصابة في مصر بحوزتها 90 قطعة أثرية ومخدرات وأسلحة
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، مساء أمس السبت، من إحباط محاولة تشكيل عصابي لجلب كمية كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها، تُقدَّر قيمتها المالية بنحو 315 ألف دولار أميركي (16 مليون جنيه).

وكانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، قد أكدت قيام تشكيل عصابي يضم 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحاولة جلب وتهريب شحنة من المواد المخدرة لترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة، حيث أمكن ضبطهم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وبحوزتهم 150 كيلوغراماً من مخدر الحشيش، و4 قطع أسلحة نارية متنوعة، بالإضافة إلى 90 قطعة يُشتبه في أثريتها.

قدرت الجهات المختصة القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 315 ألف دولار أميركي (16 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما جرى عرض القطع المضبوطة المشتبه في أثريتها على الجهات المختصة لفحصها وتحديد طبيعتها.

 

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