الذهب يقفز 2.4% مسجلًا أعلى مستوى له في شهر الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بوركينا فاسو ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز القيادة المركزية الأمريكية: المسار الجنوبي بمضيق هرمز مفتوح أمام السفن التجارية الصين تطلق صاروخ “سمارت دراغون-3” حاملًا قمرين اصطناعيين فيصل بن فرحان يصل إلى الأردن للمشاركة في الاجتماع الوزاري لدعم القدس الضمان الاجتماعي: 3 طرق لمعرفة حالة الطلب زلزال عنيف بقوة 6.3 درجات يضرب الفلبين الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا طقس الأربعاء.. سحب رعدية ورياح نشطة وارتفاع الحرارة بعدة مناطق
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لارتكابه مخالفة رعي (30) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال عن كل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.