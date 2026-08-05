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ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز

الأربعاء ٥ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٦ مساءً
ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لارتكابه مخالفة رعي (30) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال عن كل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

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