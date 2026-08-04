ضبط 4 مخالفين لترويج 2,206 أقراص إمفيتامين في جدة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على أربعة مخالفين لنظام أمن الحدود، بينهم ثلاثة من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية المصرية، بعد تورطهم في ترويج 2,206 أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر بمحافظة جدة.

وأوضحت المديرية عبر منصة إكس أنه جرى إيقاف المتهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القضائية.

وجددت المديرية العامة لمكافحة المخدرات دعوتها إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات، عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، وبالرقم (999) في بقية مناطق المملكة، أو عبر رقم بلاغات مكافحة المخدرات (995)، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة.