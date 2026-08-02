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ضبط 8,084 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

الأحد ٢ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ٨:٥٤ مساءً
ضبط 8,084 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
المواطن - فريق التحرير

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نفذت الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور في مختلف مناطق المملكة حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، وذلك خلال الفترة من الأحد 26 يوليو 2026م حتى السبت 1 أغسطس 2026م.

وأوضحت إدارة المرور، عبر منصة إكس، أن الحملة أسفرت عن ضبط 8,084 دراجة آلية مخالفة في جميع المناطق والمحافظات.

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