ضبط 8,084 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

نفذت الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور في مختلف مناطق المملكة حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، وذلك خلال الفترة من الأحد 26 يوليو 2026م حتى السبت 1 أغسطس 2026م.

وأوضحت إدارة المرور، عبر منصة إكس، أن الحملة أسفرت عن ضبط 8,084 دراجة آلية مخالفة في جميع المناطق والمحافظات.