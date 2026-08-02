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طقس الأحد.. رياح نشطة وأتربة مثارة وارتفاع الحرارة على عدة مناطق

الأحد ٢ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ٩:١١ صباحاً
طقس الأحد.. رياح نشطة وأتربة مثارة وارتفاع الحرارة على عدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، أن تظل درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقة نجران تصل إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان، وتتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية للمملكة، وتكوّن السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية منها.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي وارتفاع المـوج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
فيما ستكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 10-28 كم/ساعة، وارتفاع المـوج من نصف المتر إلى متر وحـالة البحـر خفيف الموج.

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