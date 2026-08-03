طقس الاثنين.. أجواء شديدة الحرارة ورياح نشطة وغبار على عدة مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، أن يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض، المدينة المنورة ومكة المكرمة، ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك قد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طريق الساحل الواصل إلى جازان، ولا يزال تأثير العوالق الترابية على المناطق الغربية والجنوبية الغربية من المملكة، ولا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق خاصة الجنوبية منها كذلك على أجزاء من منطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، كما تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وتكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية في المساء بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع المـوج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.