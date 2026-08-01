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طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح نشطة وارتفاع الحرارة بعدة مناطق

السبت ١ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠١ صباحاً
طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح نشطة وارتفاع الحرارة بعدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- توالي درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض مع فرصة هطول أمطار رعدية على الأجزاء الجنوبية منهما، كذلك على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة ونجران، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الواصل ما بين وادي الدواسر وشرورة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
فيما ستكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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